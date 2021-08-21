Синоптики заявили о «погодном проклятии» на юге России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над югом России повисло «погодное проклятие»: жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна осадков. Об этом в субботу, 21 августа, говорится в сообщении на официальном сайте центра погоды «Фобос».

По прогнозу синоптиков, самые интенсивные дожди пройдут близ черноморского побережья. Так, в Краснодарском крае за минувшие 12 часов уже вылилась половина месячной нормы осадков.

- Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Одним днем ненастье, к огромному сожалению, не ограничится. Погода значительно ухудшилась из-за вторжения на Русскую равнину холодного фронта со стороны Европы, который вновь активизировал черноморскую депрессию, - говорится в заявлении.

Специалисты предполагают, что ливни на юге России завершатся только к конце грядущей недели: облачность сможет «пробиться» на север, тучи рассеются и температура, например, в Новороссийске поднимается до плюс 30 градусов по Цельсию.

Как писал сайт kp.ru, ливни обрушились на юг России примерно неделю назад. Так, Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона, подтопления наблюдались в 33 населенных пунктах. Синоптики такую непогоду назвали «библейским потопом».