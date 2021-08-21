Путин приехал в Нижний Новгород на торжества к 800-летию основания города Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин приехал в Нижний Новгород для участия в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания города. Об этом в субботу, 21 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Глава государства планирует принять участие в мероприятиях по случаю юбилея. Владимир Путин ознакомится с результатами наиболее масштабной за минувшие 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, а также осмотрит парк отдыха «Швейцария», где накануне прошло комплексное благоустройство. Президент России также посетит гала-шоу «Начало нового».

В графике рабочий поездки российского лидера также значится встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.

В последний раз Владимир Путин приезжал в Нижегородскую область в ноябре минувшего 2020 года. Тогда глава государства посетил Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове.

ПО ТЕМЕ

Парад оркестров и фестиваль ретро-автомобилей: Как проходит День города 2021 в Нижнем Новгороде

Сегодня Нижний Новгород празднует 800-летие - торжественные мероприятия проходят по всему городу (подробности)