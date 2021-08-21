Второй подросток, пострадавший от взрыва на Малой Набережной в Москве, находится в реанимации

В реанимации скончался 12-летний подросток, который пострадал в результате взрыва в районе Покровское-Стрешнево 21 августа. Фото: Прокуратура г. Москвы

В реанимации находится 12-летний подросток, который пострадал в результате взрыва в районе Покровское-Стрешнево 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

Ранее погибли старший брат парня — ему было 14 лет — и их 44-летний отец.

Хлопок произошел в многоэтажке по улице Малая Набережная, 5 строение 1. По версии следствия, старший ребенок принес в дом некое техническое устройство. Что именно — установит взрывотехническая экспертиза. Возбуждены два уголовных дела за причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия. Однако непонятно, кто будет отвечать по статьям.

В момент трагедии дома также была мать погибших ребят. Но она находилась в другой комнате. Изначально прошло сообщение, что причиной стал взрыв газа. Но «Мосгаз» опроверг информацию. С плитой все в порядке, коммуникации герметичны.

По одной из версий, могла сдетонировать учебная граната. В таких экземплярах иногда устанавливают настоящий боевой запал, который способен нанести ущерб.

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