В Роспотребнадзоре рассказали о единичных случаях заболевания холерой в России

Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки, особенно перед едой и приготовлением пищи Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Единичные случаи заболевания холерой в России являются завозными, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство напоминает, что «это особо опасная инфекционная болезнь, которую вызывают холерные вибрионы», они попадают в организм человека вместе с зараженными продуктами или водой.

«Предпринимаемые Роспотребнадзором меры позволяют оперативно выявлять случаи холеры, которые в настоящее время являются завозными и единичными. Но не стоит забывать и о том, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для эпидемической вспышки», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что благодаря системам диагностики, наличию препаратов для лечения и вакцинации, а также «хорошо проработанной системе мер по эпидемиологическому надзору за инфекцией», в нашей стране эпидемий холеры не было с 1926 года.

Для профилактики этого заболевания специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно мыть руки, особенно перед едой и приготовлением пищи, подвергать тепловой обработке продукты и кипятить питьевую воду, уделяя этому особое внимание в поездках.