Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 21 августа, на 82-м году жизни умерла Мария-Аглая, княгиня Лихтенштейна, супруга принца Лихтенштейна Ганса Адама II, сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление княжеского дома.

Уточняется, что 18 августа Мария-Аглая перенесла инсульт, а через три дня скончалась в больнице в швейцарском Грабсе.

СПРАВКА «КП»

Принцесса Мария-Аглая, урожденная графиня Мария Кински фон Вчиниц и Теттау, родилась 14 апреля 1940 года в Праге в семье графа Фердинанда Кинского и его жены графини Генриетты Каролины Ледебур-Вихельнской, ее дедушкой и бабушкой по отцовской линии были граф Фердинанд Винценц Кински фон Вчиниц унд Теттау и принцесса Аглая фон Ауэрсперг. Ее дедушкой по материнской линии были граф Евгений Рудольф Мария фон Ледебур-Вихельн и графиня Элеонора Лариш фон Моенних, правнучка Барбу Димитрия Штирбея, принца Валахии.

В 1945 году ее семья бежала в Германию, где Мари училась в школе прикладного графического искусства в Мюнхене, изучала английский и французский языки. Затем она поступила в Академию прикладных искусств Мюнхенского университета, которую окончила в 1961 году.

Замуж за принца Ганса-Адама II Мари вышла 30 июля 1967 года. У супругов четверо детей: наследный принц Алоиз, принц Максимилиан, принц Константин и принцесса Татьяна.