Ракета-носитель «Союз-2.1б» с очередной партией спутников OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур Фото: сайт Роскосмоса.

В ночь на воскресенье, 22 августа, ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос. На сайте госкорпорации ведется трансляция полета.

Примерно через девять минут после запуска, который состоялся в 01:13 по московскому времени, разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от третьей ступени «Союза». Выведение спутников на заданные орбиты должно занять около трех часов и 45 минут, их число в группировке OneWeb возрастет до 288.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками должен был состояться ночью 20 августа, однако по техническим причинам запуск перенесли на другую дату.

Впервые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. После этого были выведены еще десятки аппаратов. Так, в конце мая запущенная с космодрома Восточный ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиты 36 британских спутников.