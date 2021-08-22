Губернатор Нью-Йорка объявил в штате режим ЧС из-за приближения урагана «Генри»

На Нью-Йорк надвигается ураган «Генри» Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в субботу, 21 августа, ввел в нескольких округах штата режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри».

«Я объявил режим ЧС перед приближением урагана «Генри». Были мобилизованы 500 солдат Национальной гвардии, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования», - написал Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

Ранее днем, выступая перед жителями штата, губернатор Нью-Йорка заявил, что надвигающееся стихийное бедствие может оказаться таким же страшным, как разрушительный ураган «Сэнди», который обрушился на северо-восточное побережье Соединенных Штатов в октябре 2012 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, тогда жертвами стихии стали 125 человек, причем 43 из них были жителями Нью-Йорка. Ураган разрушил тысячи домов, вывернул с корнем множество деревьев, повалил столбы ЛЭП, оставив без электричества сотни тысяч американских семей.