Аналитик назвала приложения, “съедающие” память смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расход памяти смартфона зависит от модели мобильного устройства, а также типа приложения. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова.

Как отметила эксперт, чем функциональнее приложение, тем оно больше занимает памяти. По ее словам, такие программы как Яндекс.Go, где можно одновременно вызвать такси и заказать доставку, являются самыми «тяжелыми».

Гильфанова также сообщила, что память в телефоне чаще всего занимают мессенджеры, музыкальные сервисы и библиотеки файлов, подчеркнув, что в мессенджерах и интернет-браузерах можно регулировать использование памяти в настройках данного приложения. Для очистки места необходимо просто удалить медиафайлы и кэш.

Специалист уточнила, что лучше всего сделать это при помощи встроенных опций. Так, у Apple есть функция «Сгрузить приложение», данные при этом не исчезнут. «Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение еще доступно в App Store», - пояснила она в беседе с агентством «Прайм».

В смартфонах Android меню очистки памяти находится в настройках мобильного устройства. Необходимо перейти в «настройки», после чего зайти в «приложения» и выполнить сортировку по размеру. Устройство покажет самые емкие программы. Для освобождения памяти нужно нажать «очистить кэш» или же «очистить данные».