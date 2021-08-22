Депутат Рады обвинил Зеленского в «превращении в диктатора»

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал деятельности президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в превращении в «диктатора».

По словам парламентария, от нового украинского лидера ожидали отмены навязывания украинизации, прекращения войны в Донбассе, а также иных изменений, которых, как отметил Кузьмин, ждал народ во время нахождения «у руля» Петра Порошенко. Депутат подчеркнул, что все эти ожидания были основаны на предвыборных обещаниях Зеленского.

«Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал», - написал депутат в Facebook.

Кузьмин напомнил, что новый президент ввел санкции против СМИ, а также представителей оппозиции на Украине. Такие меры депутат считает «дикостью». Как он отметил, подобные шаги просто «невообразимы» для демократической страны и демонстрируют, что власть нового украинского лидера постепенно перетекает в «диктатуру».