"Калашников" разработал новый пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков

Фото : АО "Концерн "Калашников"

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» группа компаний (ГК) «Калашников», которая входит в госкорпорацию «Ростех» представила новый пистолет-пулемет ППК-20, предназначенный для летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Заместитель генерального директор компании по специальным проектам Денис Фисенко рассказал, что новый пистолет успешно прошел испытания. «Оружие … адаптировано к носимому аварийному запасу, может использоваться в кабине самолета», - отметил он.

В компании также сообщили, что в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны в Ахтубинске ранее провели испытания ППК-20, которые показали возможность размещения нового оружия в катапультном кресле. «При положительных результатах испытаний "Калашников" готов приступить к производству пистолетов-пулеметов ППК-20, имеющих значительный экспортный потенциал», - добавили в пресс-службе ГК.

Уточняется, что длина нового пистолета со сложенным прикладом составляет 41 сантиметр, а дальность прямого выстрела по ростовой цели составляет 360 метров.