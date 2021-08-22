В России 22 августа 2021 выявлено 21 624 случая заражения коронавирусом Фото: Иван Макеев

В России за минувшие сутки выявили 20 564 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 22 августа 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 661. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 481. Тройку замыкает Московская область, где 1 184 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,6 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 762 летальных исхода, а полностью выздоровели 15 414 человека.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 22 августа 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 6 747 087. Жертвами инфекции стали 176 044 человека, выздоровели 6 019 466 пациента.