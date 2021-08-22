В Китае составили памятку поведения в гостях у россиян Фото: REUTERS

Китайское издание Sohu представило памятку о том, как вести себя в гостях у россиян. В статье вторы предупреждают китайцев о традициях, которых стоит придерживаться, а также о чем не стоит говорить с русскими.

По мнению авторов статьи, россияне не любят непрошенных гостей, поэтому о своем визите необходимо договориться заранее. Кроме того, не следует приходить слишком рано. Китайцев также просят обязательно что-то принести в подарок, например цветы, и не протягивать руку первыми.

Как сообщают авторы, за столом незамужние и неженатые у россиян не садятся напротив угла, поскольку существует поверье, что в таком случае у них еще семь лет не будет брака. Китайцев особенно просят обратить внимание, что за столом россияне любят говорить о политике, а также спорить о политических проблемах. Кроме того, они готовы спорить о литературе, произведениях искусства, фильмах.

При этом в разговоре не принято упоминать возраст женщин и хвастаться своим здоровьем, но можно напротив рассказывать о своих болезнях и жаловаться на плохое здоровье, а окружающие должны сочувствовать и подсказывать пути борьбы с заболеванием. «Сочувствие и сострадание к чужому несчастью - неотъемлемая черта русского характера», - отмечают в статье. Россияне также не любят говорить о еде и погоде, но с удовольствием расскажут о своих детях и семье.

При прощании не советуют пожимать руки над порогом, а также говорят о том, что не следует задерживаться в гостях долго, даже если об этом просят.