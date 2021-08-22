Такси наехало на пешеходов в Гонконге Фото: Кадр видео

В воскресенье, 22 августа, водитель такси не справился с управлением и наехал на пешеходов в Гонконге. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.

Как передает радиостанция RTHK, инцидент произошел в районе Тайпо, расположенном в материковой части Гонконга. Водитель такси не справился с управлением и врезался в группу людей, которые стояли на островке безопасности пешеходного перехода.

Сообщается, что среди пострадавших есть четырехлетний ребенок, а также беременная женщина. Состояние четырех раненых врачи оценивают как критическое. Таксист задержан. Его допрашивают.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 августа, машина Скорой помощи опрокинулась после столкновения с автомобилем в Москве. На месте происшествия работает несколько экипажей ДПС и неотложки. Наличие и число пострадавших уточняется. Как сообщает источник kp.ru, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали двое медработников.