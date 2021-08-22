Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту Киева

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту украинской столицы.

Как рассказал киевский мэр, ему заявили: «вас нет в списках». Однако Кличко уверен, что по протоколу как глава столицы он должен встречать немецкого канцлера, как это было во время ее прошлых визитов в Киев.

«Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», - написал глава украинской столицы в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, Кличко опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как сотрудник охраны в зале официальных делегаций в киевском аэропорту отказывается впускать мэра столицы.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 августа, Меркель посетила с официальным визитом Москву, и в воскресенье, 22 августа, глава немецкого правительства прибудет в Киев.