Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы в Москве. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России. Мероприятие по случаю празднования Дня государственного флага состоялось в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Начальник почетного караула доложил российскому лидеру о готовности поднять флаг России, после чего бело-сине-красное полотнище поднялось под композицию «Славься» Михаила Глинки, которую исполнил президентский оркестр.

Церемония завершилась исполнением российского гимна. В мероприятии также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, День государственного флага установлен в 1994 году указом президент России и отмечается 22 августа, когда ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные российскому триколору.