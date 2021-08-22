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Политика22 августа 2021 13:45

Путин выразил надежду на сохранение позиций "Единой России" после выборов

Российский лидер отметил, что программа партии является «живым документом», который должен реагировать на все изменения
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» после выборов в сентябре текущего года сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать важные для страны решения.

Российский лидер отметил, что программа партии является «живым документом», который должен реагировать на изменения в мире и России.

«То, что сделано Единой Россией за последнее время, а сделано немало - мы прошли этот период гораздо эффективнее чем в развитых экономиках мира - это создает для нас хорошую базу для решения задач, о которых я сказал», - заявил глава государства на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

Путин также призвал представителей партии не забывать о «наборе очень важных мероприятий», о котором шла речь на съезде «Единой России», который состоялся в июне этого. Российский лидер напомнил, что тогда обсуждались мероприятия в социальной сфере, экономике, меры по поддержке семей.