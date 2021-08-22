Путин: Лаврову иногда приходится напоминать, что он не глава Минобороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России необходимо в основном опираться на собственные силы, поскольку страна не может полагаться на ненадежных партнеров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече российского лидера Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Президент России в свою очередь отметил, что глава МИД РФ занимает «активную, наступательную позицию», и ему необходимо иногда напоминать, что он не министр обороны.

Лавров заявил, что западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы внешние условия для развития России были «не такими благоприятными, как хотелось бы», отметив, что это «особенно ярко проявляется» в последние годы.

«Опора на собственные силы должна быть, видимо, магистральным направлением нашей деятельности. Мы никогда не стремились к самоизоляции, к конфронтации, но полагаться на партнеров, которые ненадежны, нам, наверное, уже сейчас не позволяет новейшая история», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Путин указал на то, что МИД РФ работает очень прагматично, и «именно в национальных интересах». «Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить (Лаврову), что он не министр обороны, а иностранных дел», - отметил российский лидер.