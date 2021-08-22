В Совфеде заявили, что на новые выплаты пенсионерам потребуется 500 миллиардов рублей

На новые выплаты пенсионерам может потребоваться 500 миллиардов рублей Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Для разовых выплат российским пенсионерам по 10 тысяч рублей потребуется около 500 миллиардов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Как объяснил парламентарий ТАСС, в стране насчитывается порядка 40 миллионов пенсионеров, получающих страховые выплаты, 3,5 миллиона пенсионеров, которым дают социальные пенсии, а также есть военные пенсионеры. По мнению Рязанского, средства на новые пособия можно взять из Пенсионного фонда России, федерального бюджета и резервной системы.

Также сенатор предположил, что выплаты по 10 тысяч рублей будут приходить вместе с пенсией, а не в какой-то отдельный день.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин предложил ввести разовые выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей. По словам российского лидера, тысяча рублей для пенсионеров «подъедается» инфляцией.