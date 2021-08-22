Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд отказался сдаваться талибам* Фото: REUTERS

Руководитель сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд отказался сдаваться боевикам движения «Талибан»*, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

«Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам*», – заявил Масуд в интервью телеканалу Al-Arabiya.

По словам лидера панджшерского сопротивления, «Талибан»* отказался вести переговоры с ополченцами. Как отметил Масуд, боевики не смогут долго удерживать власть, если будут отвергать диалог.

Напомним, ранее талибы* дали лидеру сопротивления Панджшера четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи террористы пригрозили начать операцию по захвату Панджшера.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель «Талибана»* посетил российское посольство в Кабуле и попросил через дипломатов РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что талибы* хотят достичь с ними политического соглашения.

*Запрещенная в России террористическая организация