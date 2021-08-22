Число жертв землетрясения в Гаити достигло 2 207 Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясения в Гаити выросло до 2 207 человек, сообщает Управление гражданской защиты страны.

Среди раненых по-прежнему числятся 12 268 жителей республики, еще 344 пропали без вести. Землетрясение разрушило полностью около 53 тысяч зданий, частично - свыше 70 тысяч строений. Спасатели продолжают поиски людей поз завалами.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе сообщалось, что число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 2 189 человек, еще более 12 тысяч человек пострадали.

Напомним, землетрясение в Гаити магнитудой 7,2 произошло 14 августа 2021. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.