Минздрав Китая заявил, что в стране приостановлено распространение коронавируса Фото: REUTERS

В минувшие воскресенье, 22 августа, в Китае выявили 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прибыли из заграницы. Об этом сообщили в Государственном комитете здравоохранения КНР.

Как уточняется, минувшие воскресенье стало первым с июля днем, когда в Китае не был выявлен ни один случай передачи коронавируса внутри страны.

Последний всплеск внутренних случаев заболеваемости зарегистрировали 20 июля, когда COVID-19 выявили у работников международного аэропорта административного центра восточной провинции Цзянсу города Нанкина. После чего коронавирус перешел на значительную часть территории Китая, и подтвердили более 1,2 тысяч случаев заражения внутри страны.

В связи с новыми случаями заражения ввели жесткий локдаун, ограничение транспортного сообщения с районами, где наблюдалось распространение заболеваний.

С начала пандемии коронавируса в Китае зарегистрировали 94 652 случая заражения, жертвами инфекции стали 4 636 человек. Последний случай смерти был зарегистрировал в январе этого года.