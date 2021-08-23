Вице-президент Еврокомиссии: членство Украины в ЕС в ближайшие годы вряд ли возможно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в Европейском союзе в ближайшие годы маловероятно. Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, указав на политическую ситуацию в ЕС.

«Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это (членство Украины в ЕС) маловероятно в ближайшие годы», - сказал вице-президент Еврокомиссии в интервью агентству РБК-Украина.

Домбровскис заявил, что Евросоюз поддерживает работу Киева по более тесной интеграции в союз, однако, по его словам, на сегодняшний в Европейском союзе отсутствует консенсус по вопросу расширения ЕС.

«Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет», - отметил вице-президент Еврокомиссии, добавив, что сегодня проходят переговоры с теми странами, с которыми этот процесс был запущен «много лет назад».