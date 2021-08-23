Талибан* заявил о взятии в осаду сил сопротивления в провинции Панджшер Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан»* взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил официальный представитель талибов* Забихулла Муджахид.

«Силы (Талибан*) заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (Силы сопротивления) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров», - написал официальный представитель движения на своей странице в Twitter.

Напомним, днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления Панджшера четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату территории. Как писал сайт kp.ru, руководитель сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд отказался сдаваться боевикам движения, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация