Мурадов: "Крымская платформа" ударит бумерангом по участникам

Георгий Мурадов. Фото: rk.gov.ru

Идея «деоккупации» Крыма приведет к обратному эффекту для тех, кто ее придумал. Такое заявление сделал вице-премьер правительства Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов, комментируя проведение в понедельник, 23 августа, саммита «Крымской платформы» в Киеве.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», - приводит РИА Новости слова постпреда региона.

Мурадов также отметил, что российская и международная общественность обеспокоена «провокацией Вашингтона», который намерен дестабилизировать ситуацию в Черноморском регионе.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за рубежом. По его словам, в Киеве будет находиться центральный офис форума, а в «странах, где есть подписанты» будут представительства. Кроме того, украинский лидер заявил, что многие главы стран Запада не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа» из-за «страха» перед Россией.