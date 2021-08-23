Зеленский намерен открыть филиалы «Крымской платформы» за границей

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за границей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер», выдержки из которого публикует пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Крымская платформа» будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», - уточнил лидер Незалежной.

Зеленский также рассказал, что идея создания такой площадки у него возникла после встречи в Нормандском формате, где предложили не поднимать тему полуострова, поскольку там осуждались пути урегулирования конфликта в Донбассе и соблюдение Минских договоренностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что многие лидеры западных стран не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа», который должен пройти в Киеве 23 августа, из-за «страха» перед Россией.

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