Зеленский объяснил нежелание западных лидеров участвовать в «Крымской платформе» страхом перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Многие лидеры западных стран не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа», который должен пройти в Киеве 23 августа, из-за «страха» перед Россией. По крайней мере, так считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию», - заявил лидер Незалежной в интервью телеканалу «Украина».

«И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что «Крымская платформа» не закончится первым же форумом, ее работа должна быть ежедневной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что Москва зафиксирует позицию стран-участниц этого саммита и сделает выводы. Она также напомнила слова главы МИД России Сергея Лаврова о предстоящем форуме в Киеве: «Ёмко и предельно конкретно – шабаш».

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