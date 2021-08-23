Губернатор Самарской области рассказал о ситуации с крупным пожаром в Борском районе

В Борском районе продолжают тушить крупный пожар. В Борском районе продолжают тушить крупный пожар

В Самарской области продолжают тушить крупный пожар в Борском районе, который начался 21 августа 2021 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что на утро 23 августа, пожар удалось локализовать и ситуация находится под контролем.

- Населенные пункты в ночное время удалось отстоять и это самая главная новость, - сообщил губернатор.

Власти региона запросили у МЧС России дополнительную технику для тушения пожара в Борском районе. Сегодня, 23 августа 2021 года, к 14:00 в Самарскую область прибудет еще один вертолет МИ-8, а во вторник от МЧС прибудет самолет БЕ-200. Дмитрий Азаров направил соответствующие обращения в Министерство обороны России. Губернатор рассчитывает, что на помощь региону придут еще два самолета Ил-76, которые оснащены водосбрасывающими устройствами.