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Происшествия23 августа 2021 11:53

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 23 августа, частный самолет - амфибия упал в Москву-реку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник все произошло около подмосковной Коломны.

По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. Кроме того, по сообщению источника, причиной падения могла стать ошибка пилотирования. По предварительной информации, лайнер перевернулся во время посадки на воду.

На аэродроме Северка, откуда взлетел частный самолет «Комсомольской правде» сообщили, что, что все живы. По их данным, лайнер взлетал от них, но столкнулся с бревном.

Напомним, накануне произошло крушение военно-транспортного самолета Ил-112В, которое произошло около этого аэродрома в полутора километрах от полосы взлета рядом с большим Никольским прудом. Как писал сайт kp.ru, при крушении самолета погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.