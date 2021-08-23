Дефицит мигрантов в России привел к повышению зарплат разнорабочих Фото: pixabay.com

В первые шесть месяцев 2021 года были отмечены нехватка мигрантов и рост спроса на разнорабочих, зарплаты которых заметно выросли.

Как передает РБК со ссылкой на статистику HeadHunter, эксперты отмечают, что подобный дефицит привел к росту расходов, который обернулся повышением цен на продукты и услуги, поскольку теперь производство и другие работы обходятся компаниям дороже.

В прошлом году конкуренция в области домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, а также в транспорте составляла до пяти человек на одно место. На сегодняшний день она упала до одного – двух человек. Кроме того, увеличилось количество вакансий из Белоруссии и Казахстана, однако в этом случае речь шла не о низкоквалифицированных работах.

Директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина сообщила, что во время первой волны коронавирусной инфекции мигранты начали массово возвращаться домой. Летом текущего года «обратный тренд еще даже не наметился». По ее словам, рост числа соискателей из стран Средней Азии сегодня составляет всего два процента, что не может компенсировать потери.

Управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель отметил, что не хватает работников в сфере ЖКХ, а также в сельском хозяйстве и строительстве. Как он сообщил, за год число вакансий на сервисе в сферах транспорта и логистики выросло на 136%, а производства - на 127%, строительства - на 104%.