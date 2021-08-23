Песков: Признание телеканала «Дождь»* иноагентом не согласовывалось с Кремлем

Признание телеканала «Дождь»* иноагентом не согласовывалось с Кремлем, сообщил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внесение телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иностранных агентов не было согласовано с Кремлем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, признание телеканала иноагентом находилось в компетенции Министерства юстиции РФ. Песков подчеркнул, что включение «Дождя»* в список иноагентов не приведет к запрету на работу журналистов.

«Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу – здесь все абсолютно очевидно», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 20 августа, Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории»* и телеканал «Дождь»*. Иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds*, которое зарегистрировано в Латвии, и ООО «Телеканал «Дождь»*. Кроме того, в список иноагентов попали главный редактор «Важных историй»* Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты этого издания Алеся Мароховская, Дмитрий Великовский и Ирина Долинина.

*Издания, признанные в России СМИ-иноагентами