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Политика23 августа 2021 13:25

Песков: Признание телеканала «Дождь»* иноагентом не согласовывалось с Кремлем

Данное решение находилось полностью в компетенции Минюста РФ, отметил пресс-секретарь Путина
Авторы (2):
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Признание телеканала «Дождь»* иноагентом не согласовывалось с Кремлем, сообщил Песков

Признание телеканала «Дождь»* иноагентом не согласовывалось с Кремлем, сообщил Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внесение телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иностранных агентов не было согласовано с Кремлем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, признание телеканала иноагентом находилось в компетенции Министерства юстиции РФ. Песков подчеркнул, что включение «Дождя»* в список иноагентов не приведет к запрету на работу журналистов.

«Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу – здесь все абсолютно очевидно», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 20 августа, Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории»* и телеканал «Дождь»*. Иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds*, которое зарегистрировано в Латвии, и ООО «Телеканал «Дождь»*. Кроме того, в список иноагентов попали главный редактор «Важных историй»* Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты этого издания Алеся Мароховская, Дмитрий Великовский и Ирина Долинина.

*Издания, признанные в России СМИ-иноагентами