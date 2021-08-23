Кремль: выплаты пенсионерам не приведут к увеличению налогов в России Фото: REUTERS

Выделение средств на выплаты пенсионерам по 10 тысяч, а также военным - по 15 тысяч не приведёт к увеличению налогов в России. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа с тем, чтобы как раз не произошло то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов - конечно, это очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, определены ли источники для финансирования новых выплат и не придется ли делать эти выплаты за счет увеличения налогов.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что идея выплат принадлежит партии «Единая Россия», которая проводила консультации с правительством, а также «были проработки со стороны президента».

Напомним, на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, указав на то, что «тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией».