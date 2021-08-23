Путин: 23 августа 2021 на верфях РФ будут заложены два военных корабля и четыре подлодки

Владимир Путин Фото: REUTERS

В понедельник, 23 августа, на российских верфях будут заложены два военных корабля и четыре подлодки, в том числе два атомных ракетоносца. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая форум «Армия-2021» в подмосковном Алабино.

«Сегодня на ведущих верфях России закладывается два современных корабля ближней морской зоны, четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что сейчас ведется работа по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения, среди которых беспилотный летательный аппарат «Охотник», а также новый авиационно-ракетный комплекс «Кинжал».

По словам российского лидера, по своим тактико-техническим характеристикам многие из этих вооружений «не имеют аналогов в мире». «По некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», - добавил глава государства.