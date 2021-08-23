Форму для приморских школьников сшили заключенные Хабаровского края

Колония в Хабаровском крае выполнила заказ на пошив школьной формы к 1 сентября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае школьную форму доверили изготовить одной из исправительных колоний. Учреждение получило заказ на сумму более 100 тысяч рублей.

Контракт на пошив одежды для школьников получила исправительная колония №12 УФСИН России по Хабаровскому краю. Осужденные, отбывающие наказание в колонии в селе Заозерном, сшили 620 комплектов детской формы для мальчиков и девочек.

За изготовлением нарядов на швейную фабрику при ИК-12 обратился Приморский институт моделирования одежды. Комплект включил в себя жилеты двух цветов – бордового и синего - для мальчиков и девочек, и сарафаны. Заказ компания оформила еще в июле 2021 года. К середине августа все работы были завершены, а партия формы сдана, сообщает Транссибинфо.

Уточняется, что наряды были изготовлены из натуральных материалов. Компания-заказчик высоко оценила работу портных из колонии.