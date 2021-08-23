Дмитрий Рогозин сообщил, что космодром Восточный свяжут с аэропортом легким метро Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Восточный построят легкое метро, чтобы связать его с аэропортом.

- Мы хотели бы сейчас на космодроме Восточный, где мы с 2023 года вводим в эксплуатацию первую полосу аэропортного комплекса, сделать развязку. <...> Легкое метро свяжет аэропорт <...> с космодромом Восточный, городом Циолковский. Очень легкое, быстрое, удобное современное решение, — сообщил он на форуме "Армия-2021".

Проект реализуют совместно с Усть-Катавским вагоностроительным заводом.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что новая российская орбитальная станция сможет вечно находиться на орбите. Станция будет платформой, которая будет нести на себе колоссальную нагрузку приборов, аппаратов. И эти аппараты не будут нуждаться в собственных солнечных батареях, в двигателях для корректировки своих орбит. Эту задачу будет выполнять сама станция. А экипаж будет обслуживать эту аппаратуру на станции. И прагматизм от этой станции будет на порядок выше, чем от МКС, сообщил глава Роскосмоса.