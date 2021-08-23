СПЧ не нашел нарушений во включении "Дождя"* в список СМИ-иноагентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что СПЧ не нашел нарушений в решении о включении телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов.

Он рассказал, что Совет провел дискуссию с Минюстом, в ходе которой получил разъяснения по заданным вопросам.

- Если говорить о законе (о СМИ-иноагентах), то закон соблюден в полной мере, мы не обнаружили никаких нарушений законодательства в том, что касается включения телеканала "Дождь"* в реестр иностранных агентов по двум критериям. Первый критерий - это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий - это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов, — сказал Фадеев.

Он добавил, что "Дождь"* может оспорить решение Минюста. Фадеев отметил, что СМИ-иноагенты могут выйти из своего статуса, если откажутся от финансирования из-за границы.

Напомним, в пятницу, 20 августа, Министерство юстиции России внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Важные истории"* и телеканал "Дождь"*. Согласно реестру, представленному на сайте ведомства, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, которое зарегистрировано в Латвии, и ООО "Телеканал "Дождь". Кроме того, иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, а также редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун. В список попали и журналисты этого издания: Алеся Мароховская, Дмитрий Великовский и Ирина Долинина. Иноагентом признан и руководитель общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степан Петров.

*Организации, признанные в России СМИ-иноагентами