ФСБ рассекретила данные о создании нацистами автокефальной церкви на Украине Фото: pixabay.com

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила документы, которые подтверждают ведущую роль нацистов в создании автокефальной церкви на Украине, а также представила данные об убийстве бандеровцами и гитлеровцами митрополита Алексия (Громадского), не желавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви.

В материалах говорится, что нацисты после оккупации Украины поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви, во главе которой поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты стали помогать раскольникам, а к 1943 году борьба между двумя церквями приняла острую форму.

Как следует из рассекреченных материалов, один из идеологов автокефалии Феофил Булдовский хотел стать лидером церкви при пособничестве немцев, а также признался в своей уверенности, что скоро нацисты одержат победу над Советским Союзом.

«Военные успехи немцев на советско-германском фронте, особенно на Украине, привели меня к убеждению, что война будет выиграна Германией. С другой стороны, немецкие власти разрешили восстановление автокефальной церковной организации. Поэтому я предполагал, что с помощью немцев я сумею добиться главенствующей роли в автокефальной церкви", - приводит РИА Новости текст опубликованного документа.

В 1943 году Булдовский был арестован НКВД за сотрудничество с нацистами, а спустя год он умер в заключении.