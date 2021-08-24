Минздрав РФ: срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса - один год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции составляет один год, при этом в случае ухудшения эпидситуации этот срок может быть ограничен до шесть месяцев. Об этом сообщил Минздрав РФ.

В ведомстве напоминают, что граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от коронавирусной инфекции, получают QR-код после введения второго компонента вакцины, если препарат двухкомпонентный, или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«Срок действия QR-кода - один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», - говорится в заявлении министерства.

Как уточняется для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код будет действовать 72 часа, а для переболевших - в течение шести месяцев с даты выздоровления.