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Здоровье24 августа 2021 9:32

Минздрав РФ: срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса - один год

В случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шесть месяцев
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав РФ: срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса - один год

Минздрав РФ: срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса - один год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции составляет один год, при этом в случае ухудшения эпидситуации этот срок может быть ограничен до шесть месяцев. Об этом сообщил Минздрав РФ.

В ведомстве напоминают, что граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от коронавирусной инфекции, получают QR-код после введения второго компонента вакцины, если препарат двухкомпонентный, или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

«Срок действия QR-кода - один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», - говорится в заявлении министерства.

Как уточняется для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код будет действовать 72 часа, а для переболевших - в течение шести месяцев с даты выздоровления.