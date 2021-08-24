В России 24 августа 2021 выявлено 18 833 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 18 833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник, 24 августа 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заболевших зарегистрировали в Московской области, где ежесуточный прирост за сутки составил 1 125. На втором месте по количеству заболевших находится Москва с показателем 1 105. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где 1 184 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,8 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 794 летальных исхода, а полностью выздоровели 18 636 человека.

Таким образом, по состоянию на вторник, 24 августа 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 6 785 374. Жертвами инфекции стали 177 614 человека, выздоровели 6 053 503 пациента.