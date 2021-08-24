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Общество24 августа 2021 11:58

Диетолог назвала безопасную для здоровья норму рафинированного масла

Специалист отметила, что именно такое масло следует использовать при жарке
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Диетолог назвала безопасную норму рафинированного масла

Диетолог назвала безопасную норму рафинированного масла

Фото: Shutterstock

Большинство представлений от токсичности рафинированного масла – не более чем миф. Такое мнение выразила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Эксперт добавила, что такое масло можно использовать в ежедневном рационе, но важно соблюдать меру.

«Нужно помнить про норму использования масла в течение дня. Для здорового человека — это порядка 3−4 чайных ложек масла в день. Если есть ожирение, лишний вес, то мы это количество ограничиваем до 2−3 чайных ложек в день. Жареные продукты не рекомендуются при обострениях заболеваний пищеварительного тракта», - цитирует диетолога «Ридус».

Кроме того, Круглова добавила, что именно рафинированное подсолнечное и оливковое масло считается лучшим вариантом для жарки.

Добавим, что помимо этого рафинированное масло полезно само по себе. Этот продукт содержит необходимые организму витамин Е и омегу-6, сообщает телеканал «360».

Ранее Наталья Круглова напомнила о вреде сладкой газировки. Она добавила, что такой напиток не содержит полезных веществ, негативно влияет на слизистую желудка и даже может вызывать аллергии, передает RT.