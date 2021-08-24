Семь человек отравились неизвестным веществом в немецком университете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувший понедельник, 23 августа, семь человек на западе Германии обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила местная полиция, уточнив, что в связи с данным инцидентом начато расследование.

Отмечается, что следы химического вещества были обнаружены на бутылках с водой, а также в пакетах с молоком в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта, Федеральная земля Гессен.

«Прокуратура Дармштадта начала расследование по подозрению в попытке убийства», - сообщают правоохранители, и советуют всем постояльцам кампуса употреблять в пищу только принесенные с собой продукты.

Как сообщают в полиции, один из пострадавших, 30-летний студент, находится в критическом состоянии.

«Мы в шоке от того, что в нашем университете, по всей видимости, было совершено преступление», - сказала руководитель вуза Таня Брюль.

Правоохранительные органы полагают, что вещество, вызвавшее реакцию организма, было внутри питьевых упаковок. На данный момент ведется анализ отравляющего вещества.