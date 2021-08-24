Собянин: детсады Москвы начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев

Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детские сады Москвы начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев. Такое заявление во вторник, 24 августа, сделал столичный мэр Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что ежегодно в Москве строится около 40-50 зданий образовательного назначения. «Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет и двух месяцев», - отметил столичный мэр на открытом августовском педагогическом совете.

Как уточнил Собянин, на сегодняшний день такой возрастной порог не получится ввести во всех округах столицы, однако в ближайшие годы положение должно измениться.

Соответствующий возрастной стандарт ввели во вторник, 24 августа, в детских садах, расположенных в 110 районах столицы. В будущем детей с такого возраста смогут принимать в детсады во всех районах города.

Напомним, Собянин также предложил отменить для учителей ношение масок на уроках.