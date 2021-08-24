Мужчина пытался поджечь себя во время военного парада в Киеве Фото: REUTERS

В центре Киева мужчина попытался поджечь себя во время военного парада по случаю Дня независимости Украины,

Напомним, на Украине во вторник, 24 августа, отмечает 30-летие независимости страны. Как писал сайт kp.ru, по этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали около четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран.

«Во время парада на Крещатике человек пытался совершить попытку самоубийства», - передает издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале, которое также опубликовало видео из других Telegram-каналов, на котором люди тушат мужчину при помощи воды из бутылок.

Судя по кадрам, у мужчины немного обгорела футболка. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Полиция инцидент пока не прокомментировала.