В Роспотребнадзоре рассказали, что учителя не обязаны носить маски на работе

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Роспотребнадзор уточнил требования по соблюдению эпидемиологических правил во время обучения в российских школах. В ведомстве рассказали, что учителя не обязаны носить маску во время работы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, таких требований для учителей в федеральном санитарном законодательстве не было и нет. Поэтому в школах этот вопрос может решаться на местном уровне.

Ранее в школах Москвы ношение маски учителями было обязательным. Однако мэр Сергей Собянин решил отказаться от данной практики в новом учебном году, так как более 80% преподавателей прошли вакцинацию. Как писал сайт kp.ru, ношение маски станет рекомендацией, а не обязательным для соблюдения правилом.