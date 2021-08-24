Собянин: Мы не планируем жестких ограничений 1 сентября 2021 из-за коронавируса

Власти Москвы не планируют жестких ограничений 1 сентября 2021 из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве не планируется введение жестких ограничений 1 сентября 2021, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Каких-то жестких ограничений мы не планируем к 1 сентября», – сказал градоначальник в интервью «Первому каналу».

Мэр отметил, что в Москве действуют требования, связанные с распределением потоков детей в целях сокращения их контактов друг с другом. Как подчеркнул Собянин, несмотря на это, ничего не заменит очного общения учащихся и учителей. Он заверил, что власти столицы сделают все возможное, чтобы учебный год продолжался в привычном режиме.

Как писал сайт kp.ru, ранее Собянин предложил отменить для учителей ношение масок на уроках. По его словам, в столице большинство преподавателей привились от COVID-19, и этот показатель превышает 8%. При этом он отметил, что вакцинация должна быть индивидуальным решение.