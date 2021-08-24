На Вологодчине увеличат финансирование «народных инициатив»

С помощью проекта «Народный бюджет» жители городов и сел Вологодчины за 6 лет выстроили детские и спортивные площадки во дворах, обустроили общие места отдыха, восстановили памятники, отремонтировали колодцы и артезианские скважины. Всего более 4300 объектов на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.

Но сейчас строительные материалы подорожали, активные граждане обратились к властям с просьбой увеличить субсидирование. Глава области инициативу поддержал: «Вологжане хотят благоустраивать свои города и села. Посещая объекты «Народного бюджета», я убеждаюсь, что проект действительно необходим людям, поручаю департаменту финансов подготовить изменения в бюджет», – согласился Олег Кувшинников.

Увеличение коснется взноса областного бюджета в проекты граждан, их доля и доля муниципалитетов останется неизменной. После принятия соответствующих поправок жители сельских поселений смогут рассчитывать на областную поддержку в 900 тысяч рублей (сейчас – 700 тысяч рублей), а горожане – на софинансирование из областного бюджета в 1,8 миллиона рублей.

В этом году в регионе реализуются почти полторы тысячи «народных» проектов. Из них большая часть - по благоустройству территорий. На втором месте – пожарная безопасность, третье место стабильно занимают проекты в сфере ЖКХ.