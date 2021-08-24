Путин: благополучная многодетная семья — образ будущего России

Владимир Путин заявил, что благополучная многодетная семья — это образ будущего России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин считает, что благополучная многодетная семья — это образ будущего России.

По словам главы государства, он часто слышит, что России необходим образ будущего.

- Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей - по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно, — сказал российский лидер на съезде партии "Единая Россия".

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с главой государства рассказала, что в стране число многодетных семей и число детей в них выросло, отметив, что в настоящее время почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях.