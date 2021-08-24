Вильфанд: Россию в конце недели ожидает "чудо, а не погода"

Роман Вильфанд сообщил, что Россию в конце недели ожидает "чудо, а не погода"
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам "чудесную" погоду в конце недели.
Специалист рассказал, что в среду в Европейской части России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов. В четверг же будет облачно, ожидаются дожди. Ночью температура воздуха прогреется до 12-14 градусов.
- Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода! — приводит слова эксперта РИА Новости.
Вильфанд отметил, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что антициклон придет в Москву в четверг, благодаря ему и начнет повышаться температура. Так, в пятницу воздух прогреется до 26 градусов, а в субботу – до 27. Также в этот период ожидаются небольшие дожди.