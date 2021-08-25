Онищенко призвал сформировать культуру питания у российских школьников

Депутат Государственной думы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко считает необходимым совершенствовать систему школьного питания.

Он предложил провести замену теплового и холодильного оборудования в пищеблоках учебных заведений, а также рассмотреть возможность внедрения индустриального приготовления пищи без участия человека на основе использования современных технологий.

Специалист также напомнил о важности развития у школьников культуры питания.

- Культура питания - это знания о необходимости питания в соответствии с требованиями физиологии, которые свойственны каждой возрастной группе. Работа с родителями, родительский контроль над школьным питанием, чтобы родители непосредственно участвовали в формировании школьного меню, контролем за качеством приготовления пищи, - рассказал Онищенко РИА Новости.