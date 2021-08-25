Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика25 августа 2021 3:09

Госдолг России достиг 20,4 триллионов рублей

За первые шесть месяцев текущего года его сумма выросла на 1,483 триллиона рублей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сумма государственного долга России по итогам первых шести месяцев 2021 года выросла на 1,483 триллиона рублей, достигнув отметки в 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.

При этом, по сравнению с прошлым годом госдолг вырос на 7,8 процента. Что касается внутреннего долга, то его сумма тоже выросла на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7 процента, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.