Госдолг России достиг 20,4 триллионов рублей

Сумма государственного долга России по итогам первых шести месяцев 2021 года выросла на 1,483 триллиона рублей, достигнув отметки в 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.

При этом, по сравнению с прошлым годом госдолг вырос на 7,8 процента. Что касается внутреннего долга, то его сумма тоже выросла на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7 процента, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.