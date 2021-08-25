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В мире25 августа 2021 9:39

Глава НАСА намерен приехать в Россию, когда позволит ситуация с коронавирусом

Билл Нельсон не исключил более ранней встречи с Дмитрием Рогозиным в Дубае
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава НАСА намерен приехать в Россию, когда позволит ситуация с коронавирусом

Глава НАСА намерен приехать в Россию, когда позволит ситуация с коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава американского аэрокосмического агентства НАСА Билл Нельсон заявил, что планирует приехать в России и встретиться с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в среду, 25 августа.

- Я приеду в Россию, когда позволит ситуация с коронавирусом. Рассчитываю увидеть моего друга Дмитрия Рогозина. Пока что не знаю точно, в этом году это будет или нет. Сейчас мы оцениваем медицинскую ситуацию и то, можем ли мы провести встречу в Дубае. Думаю, Дмитрий хочет, чтобы я приехал в Москву, - отметил Билл Нельсон в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне руководитель российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что данные о причине появления просверленного отверстия в корабле «Союз» на МКС в 2018 году нанесут ущерб отношениям в космосе.